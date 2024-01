Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei : +1,75%, passe les 35.000, déjà +5,3% en 1 semaine information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - C'est parti, est c'est bien parti : au lendemain d'une séance historique (+2%) qui avait vu la Bourse de Tokyo pulvériser littéralement sa résistance majeure des 33.760, le Nikkei engrange +1,75% supplémentaire et explose la barre des 35.000 (après celle des 34.000 la veille), un niveau plus revus depuis mars 1990 au Japon.

La route des 36.000 semble ouverte par le jeu du 'report d'amplitude': encore 2,5% de hausse et ce sera chose faite... presque une formalité vu la dynamique actuelle (+5,3% depuis le 4 janvier, soit l'équivalent d'une performance trimestrielle sur la base d'un +21% par an...en une seule semaine)





