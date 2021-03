Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +1,73% et +3% hebdo, à 29.718 Cercle Finance • 12/03/2021 à 10:03









(CercleFinance.com) - Le Nikkei repart furieusement à la hausse (+1,73%) dans le sillage du Dow Jones et du S&P500 (nouveaux records absolus) et en termine à 29.718, effectuant ainsi le comblement du 'gap' des 29.336 du 3 mars et se replaçant au-dessus du seuil pivot des 29.400. L'indice engrange près de +3% sur la semaine et teste la résistance oblique baissière court terme issue du zénith annuel et historique des 30.715 du 16 février. Le support demeure situé à 28.800, l'ex-résistance du 14 au 27 janvier:

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.73%