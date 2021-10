Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +1,7%, efface d'un coup ses pertes du 21 au 25/10 information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - La Bourse de Tokyo rebondit de +1,7% à 29.107Pts ce qui prend à contrepied la tendance à la consolidation amorcée sous 29.490 en effaçant d'un même élan les pertes de la semaine passée et de ce lundi. Malgré ce rebond, la rechute pourrait se poursuivre en direction des 28.476Pts, le 'gap' du 14/10.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.77%