Nikkei : +1,7% à 23.695, meilleure clôture de l'année Cercle Finance • 04/11/2020 à 09:59









(CercleFinance.com) - Le Nikkei réalise une hausse surprise de 1,7% vers 23.695, retraçant son zénith d'ouverture du 9 octobre (il teste même 23.800 en séance), inscrivant sa meilleure clôture de l'année. La bourse nippone semble donc digérer le scénario d'une période d'imbroglio judiciaire de 4 à 6 semaines aux Etats Unis autour des élections, et en plus la fermeture partielle des économies de ses principaux clients occidentaux. Le Nikkei semble donc bénéficier d'un report des investissements des US vers le Japon et se redonne une belle marge de sécurité par rapport au support oblique des 23.200

