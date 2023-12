Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -1,68% et -3,3% hebdo avec flambée du Yen à 1,44$ information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 09:41









(CercleFinance.com) - Le cycle de correction est bien amorcé sur le Le cycle de correction est bien amorcé sur le Nikkei qui double la mise à la baisse avec -1,7% à 32.307 (après -1,76% la veille), confirmant brutalement la sortie 'par le bas' de son corridor de consolidation horizontal 33.200/33.750, la semaine ressortant perdante de -3,3%.

La bourse de Tokyo dévisse dans le sillage des valeurs exportatrices, suite à une spectaculaire hausse de +3% du Yen face au Dollar (vers 1,44) ou à l'Euro en raison des spéculation sur un resserrement de la politique monétaire de la Banque du Japon qui a multiplié les 'allusions' à un tour de vis ce jeudi.

