Nikkei : +1,67%, revient déjà à 1,5% de ses sommets

(CercleFinance.com) -Le Nikkei (+1,67% à 30.168) repart à la hausse sans avoir comblé le 'gap' des 29.650 du 12 février puis efface les -1,6% perdus la veille et comble le 'gap' des 30.090 du 25/02. Il finit la séance vers 30.168 : la tendance haussière s'impose de nouveau, le prochain objectif se situe toujours vers 31.000.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.67%