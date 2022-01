Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nikkei: -1,66%, teste un plus bas intraday depuis 1 an information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 10:35

(CercleFinance.com) - Malgré un spectaculaire sursaut de +4% du Nasdaq sur ses planchers du jour, et de +3,8% sur le S&P500, le Nikkei lâche -1,66% à 27.131Pts.

L'indice a perdu plus de 2,5% en séance et testé un plus bas de 1 an et 1 mois à 26.890 (il faut remonter au 28/2/2020) mais préserve au final le support des 20.013 du 20/08/2021, malgré une perte annuelle qui atteint désormais -5,7%.