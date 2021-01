Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +1,6%, salue l'élection de Joe Biden par le Congrès Cercle Finance • 07/01/2021 à 09:52









(CercleFinance.com) - Le Nikkei salue la reconnaissance des résultats du scrutin du 3 novembre par le vice-Président Mike Pence -au nom du Congrès- qui met théoriquement un terme à tout suspens concernant l'élection de Joe Biden et confirme les anticipations de plan de relance massif en 2021, les démocrates ayant carte blanche depuis la victoire de 2 sénateurs Démocrates en Georgie. Le Nikkei rebondit de +1,6% et efface toutes ses pertes depuis le 30 décembre : à 27.490 le Nikkei finit à moins de 0,3% de son record de 30 ans du 29/12 à 27.5682Pts (en clôture). En cas de franchissement des 27.000, plus aucun obstacle graphique en vue avant les 29.000.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.60%