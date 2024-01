Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei : +1,6% à 36.547, déjà +9% depuis le 1er janvier information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 08:59









(CercleFinance.com) - L'indice Nikkei entame la semaine en boulet de canon, sur un gain de +1,6% à 36.547, dans le sillage une nouvelle fois des fabricants de semi-conducteurs (record de 34 ans en intraday à 36.572).

L'indice Nikkei engrange +1,8% en 1 semaine et passe la barre des +9,3% depuis le 1er janvier, ce qui en fait le meilleur démarrage d'année boursière sur 3 semaines depuis plus de 30 ans.

A court terme, il ne semble plus y avoir que la zone sommitale des 38.000 de fin janvier 1990 comme référence historique et résistance potentielle: l'objectif ne se situe plus qu'à 4% du cours actuel : au rythme actuel, il sera atteint d'ici le 31 janvier (le Nikkei est parti sur une base de +150% en annualisé : les 'esprits animaux' se sont emparés de Tokyo !).







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.