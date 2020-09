Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -1,5%, réduit le gain trimestriel à +4% Cercle Finance • 30/09/2020 à 10:00









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rechute de -1,5% vers 23.185 et retombe sous l'ex-ligne de crête des 23.300/23.400 (du 6 juin dernier au 24 août). Le Nikkei referme le 'gap' des 23.272 du 25 septembre et clôture ce mois sur une hausse de 0,2% et le trimestre sur un gain de 4% 'tout rond'. Le retracement du zénith des 24.100 du 17 décembre 2019 au 20 janvier 2020 est mis entre parenthèse mais le support des 23.100 pourrait constituer un nouveau point de départ haussier.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.50%