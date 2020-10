Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei :-1,5%, réalise enfin que ses clients se reconfinent Cercle Finance • 30/10/2020 à 09:10









(CercleFinance.com) - Le Nikkei chute de -1,5% vers 22.977 : après avoir fait figure de refuge, le marché japonais subit la perspective d'un reconfinement et de la fermeture partielle des économies de ses principaux clients. Le Nikkei invalide sa tendance haussière avec la franche cassure du support oblique des 23.200 (perte de -2,2% hebdo) et risque d'accélérer à la baisse sous l'ex-support des 22.880 du 28/08 et 28/08, en direction du 'gap' des 22.436 du 7 août, puis des 22.200.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.52%