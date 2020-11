Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +1,4%, tente d'invalider la cassure des 23.200 Cercle Finance • 02/11/2020 à 10:53









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rebondit de +1,4% vers 23.295, effaçant l'essentiel de se pertes de vendredi (-1,5%) : la bourse nippone semble donc digérer le reconfinement et de la fermeture partielle des économies de ses principaux clients. Le Nikkei se repositionne juste au-dessus du support oblique des 23.200, ce qui est un grand classique après une cassure préliminaire... mais en cas de rechute, le Nikkei risque d'accélérer à la baisse sous l'ex-support des 22.880 du 28/08 et 28/08, en direction du 'gap' des 22.436 du 7 août, puis des 22.200.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.39%