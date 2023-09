Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nikkei : +1,4%, part à l'assaut de la résistance des 33.240 information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 09:19

(CercleFinance.com) - Le Nikkei rebondit spectaculairement (+1,4%) et s'envole vers 33.168, pulvérisant la résistance des 32.900 et comblant le 'gap' des 32.986 du 7 septembre.

L'indice n'est plus qu'à 0,25% de la principale résistance (oblique) moyen terme qui gravite vers 33.240 (un niveau testé en intraday).

Cette résistance est issue des 2 précédents sommets inscrits à 33.750 puis 33.480, les 3 juillet et 1er août dernier.

Si le Nikkei rechute, un 1er soutien se dessine vers 32.287, le second, plus solide, se dessine vers 32.200.