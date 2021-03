Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -1,4%, gain hebdo symbolique de +0,3% Cercle Finance • 19/03/2021 à 09:05









(CercleFinance.com) - Le Nikkei digère en partie le choc du décrochage du Nasdaq (-3,1%) et se replie de seulement -1,4%, conservant ainsi un gain hebdo symbolique de +0,3% (à 29.792). Tokyo a perdu au maximum -2% en intraday (plancher inscrit à 29.621) et dessine l'ébauche d'un double-top historique sous les 30.050 puis 30.700. Le risque de consolidation se matérialiserait par la cassure du support oblique des 29.100 puis des 28.750 (plancher du 8 mars, le 'M' baissier serait alors validé).

