Nikkei : +1,34%, réduit sa perte hebdo à -3,8%

(CercleFinance.com) - Le Nikkei rebondit +1,34%, vers 28.049, revenant au contact de l'ex-support oblique ascendant moyen terme (après avoir sèchement ricoché sous 28.000 la veille) Tokyo termine la semaine sur un bilan très négatif de -3,8% : la menace d'un double-sommet sous 30.750 reste plus que jamais d'actualité, ce qui induit le test du plancher des 27.013 du 20 août.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.34%