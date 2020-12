Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +1,33% à 26.818, nouveau record de clôture en 30 ans Cercle Finance • 09/12/2020 à 09:10









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (+1,33% à 26.818, nouveau record de clôture annuel et historique) efface d'un coup son repli des 3 séances précédentes et revient au contact de son zénith intraday de 30 ans inscrit à 26.890 le 2 et 7 décembre. On sait que c'est la banque centrale japonaise qui a arraché Tokyo à la hausse au mois de novembre en achetant pour 434Mds$ de titres en bourse, devenant au passage le 1er détenteur d'actions japonaises, devant les fonds de retraite nippons. Dans ces conditions, puisqu'il n'y a plus de marché, le Nikkei devrait -sauf gros coup de stress- tester rapidement les 28.000 (report d'amplitude) et résister à l'attraction du gros 'gap' ouvert au-dessus de 25.555 le 20/11.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.33%