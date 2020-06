Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +1,3% vers 22.614, teste 22.800 en intraday Cercle Finance • 03/06/2020 à 09:59









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rajoute 1,29% et se hisse vers 22.800, son ex-plancher du 3 février 2020. Le prochain objectif devient le comblement du 'gap' des 22.378 du 21 février qui s'est ouvert au lendemain du zénith des 23.800.

