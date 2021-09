Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +1,25%, finit au plus haut, et +4,3% hebdo information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 10:23









(CercleFinance.com) - Après la pause de jeudi, Tokyo repart à la hausse (+1,25% à 30.381) et termine la séance, la semaine au plus haut... et engrange +9% en 1 mois. Le Nikkei n'est plus qu'à 0,3% Le Nikkei du principal objectif des 30.467: il s'agit du retracement du zénith du 16 février.

