Nikkei : +1,24%, finit le mois sur l'ex-support des 38.400

(CercleFinance.com) - Le Nikkei (+1,24% à 38.405) entame la semaine sur une note positive (lundi était férié au Japon) et renoue avec l'ex-support des 38.400/38.500 de la mi-mars.

L'indice phare aligne un 5 sur 6 à la hausse, pour un gain global de +3,60%.

Le mois d'avril se solde néanmoins par un repli global de -3,5%.



La zone des 38.400 constituant un obstacle non négligeable, une rechute pourrait entrainer le Nikkei vers palier des 36.550, l'ex-zénith du 22 janvier.







