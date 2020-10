Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +1,23%, refranchit l'ex-ligne de crête des 23.300 Cercle Finance • 05/10/2020 à 09:57









(CercleFinance.com) - Bonne entame de semaine à la Bourse de Tokyo qui engrange +1,23% à 23.312 et se repositionne juste au-dessus de l'ex-ligne de crête des 23.300 (du 6 juin dernier au 24 août). Le Nikkei reste en course pour le retracement du zénith des 24.100 du 17 décembre 2019 au 20 janvier, sauf si le support des 23.000 était cassé lundi

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.23%