Nikkei : -1,23%, efface 100% de la hausse de la veille

(CercleFinance.com) - Le Nikkei reperd 1,23% à 32.490 et efface l'intégralité des +1,24% gagnés la veille à 32.896.



La configuration ressemble plus que jamais à un 'M' baissier, validé sous 33.700 puis 33.760 les 19 juin et 3 juillet.

Les cours retombent en dessous de la base du 'M', c'est à dire 32.538 :

en cas de poursuite du 'pullback', le Nikkei reculerait vers 31.185, le 'gap' resté béant depuis le 1er juin.





