Nikkei : +1,13% et finit la semaine parfaitement inchangé information fournie par Cercle Finance • 12/11/2021 à 09:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Tokyo (+1,13%) efface ses pertes de la semaine après avoir consolidé les 3 premières: le Nikkei en termine à 29.610 après avoir testé 29.660 Le Nikkei se retrouvait ainsi au contact de la résistance oblique baissière moyen terme issue des 2 précédents zéniths des 30.670 (du 14 septembre) et 29.880 (4 novembre).

