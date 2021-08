Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -1,1% vers 27.281, teste le support des 27.300 information fournie par Cercle Finance • 19/08/2021 à 09:58









(CercleFinance.com) - Le Nikkei aligne une 5ème séance de consolidation sur 6 (après le rebond technique limité de mercredi). Le Nikkei reprend sa glissade en direction de la zone support des 27.300 (du 30 juillet) qui semble fonctionner pour l'instant. Prochain objectif à la baisse : 26.435

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -1.10%