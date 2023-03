Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -1,1%, résiste à sa façon à l'épisode SVB aux US information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 08:50









(CercleFinance.com) - Malgré le sauvetage des avoirs des clients de SBV et Signature Bank ce weekend (ce qui évitera un 'bankrun' massif dans le secteur bancaire US), le Nikkei perd encore -1,1% à 27.833 (après -1,67% vendredi).

Le Nikkei referme au passage le 'gap' laissé béant à 27.961Pts le 3 mars et manque de peu de combler celui des 27.617 du 2 mars (27.632 au plus bas en séance).

Le Nikkei pourrait poursuivre en direction duprincipal support moyen terme majeur des 25.700 des 4 janvier 2023 puis des 20 mai, 10 juin, 3 octobre 2022.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.