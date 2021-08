Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +1,1%,repasse in extremis positif sur le mois d'août information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 09:18









(CercleFinance.com) - Le Nikkei finit le mois d'août sur un gain de +1,08% à 28.089 et termine in extremis sur une hausse mensuelle de +0,03% (gain annuel: 1,26%, les 3/4 ont été engrangés ce mardi et 100% au cours des dernières 48H). La bourse de Tokyo refranchit la zone des 28.100, une résistance qui remonte au 11 août, l'objectif suivant étant l'ex-support des 28.400, niveau qui coïncide avec la résistance baissière moyen terme issue du zénith des 30.700

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.08%