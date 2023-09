Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +1,1% et +2,8% hebdo, retrace ses sommets estivaux information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 09:00









(CercleFinance.com) - Le Nikkei enchaine une seconde séance de forte hausse (+1,1% à 33.533 après +1,4% jeudi) et pulvérise la principale résistance (oblique) moyen terme qui gravite vers 33.240.

Cette résistance est issue des 2 précédents sommets inscrits à 33.750 puis 33.480, les 3 juillet et 1er août dernier.

Le Nikkei qui engrange +2,84% sur la semaine écoulée se dirige donc vers un re-test de la première à 33.750, ayant testé en intraday les 33.634, cela ne semble qu'une simple formalité.





