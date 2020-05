Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +1,05% à 20.390, surpasse les 20.350 Cercle Finance • 11/05/2020 à 09:57









(CercleFinance.com) - Le Nikkei connait une envolée de 1,7% en intraday (jusque vers 20.535) et en termine sur une hausse de +1,05% à 20.390, effaçant son zénith du 30 avril (20.260 en fin d'année fiscale) ainsi que l'ex-plancher des 20.173 des 6, 15 et 26 août 2019. Le Nikkei déborde les 20.350 en direction des 20.614 ('gap' du 6 mars) puis des 21.220 ('gap' du 5 mars).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.05%