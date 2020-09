Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -1,04%, incursion sous les 23.000 en intraday Cercle Finance • 09/09/2020 à 09:32









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (-1,04%) ricoche sous 23.280 (retombant vers 23.032, puis 22.878 au plus bas), ce qui confirme la possibilité d'un triple-top sous la résistance des 23.300/23.400. En l'absence de franchissement des 23.400 avec des volumes étoffés, le scénario d'une poursuite de la consolidation tient toujours la corde, le premier objectif à la baisse demeure le comblement du 'gap' des 22.436 du 7 août.

