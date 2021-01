Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,96% mais faible volatilité intraday Cercle Finance • 26/01/2021 à 10:31









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (-0,96%) efface les +0,67% engrangés la veille et retombe vers 25.546, un scénario un peu inhabituel, la clôture de la veille s'étant effectué au plus haut du jour, ce qui est généralement un signe de 'force' de la tendance haussière. Si une correction se confirme (risque de double-top sous 28.980), l'indice pourrait refermer un 'gap' resté béant au-dessus de 27.625 depuis le 7 janvier.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.96%