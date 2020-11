Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +0,9%, retrace le zénith des 24.400/24.500 Cercle Finance • 06/11/2020 à 09:00









(CercleFinance.com) - Le Nikkei (+0,9% à 24.325) pulvérise la résistance des 24.083 du 21 janvier 2020 et affiche désormais un gain annuel de +2,8% : l'indice retrace ainsi en intraday le zénith des 24.500 du 3 octobre 2018

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.91%