Nikkei : +0,9%, 6ème hausse, +3.300Pts depuis le 4 janvier

(CercleFinance.com) - Et de 6... et les '36.000', c'est fait !



Le Nikkei (+0,9% à 35.902) aligne une 6ème séance de hausse consécutive pour un gain cumulé de +7,5% (performance annuelle de +7%)... et la barre des 36.000 a été brièvement franchie en intraday : 36.008, un nouveau record de 34 ans.

Il ne semble plus y avoir que la zone sommitale des 38.000 de fin 1989/janvier 1990 comme référence historique et résistance potentielle.

Parti de 32.700 ce 4 janvier au matin, 3.300 points ont déjà été pris en 10 jours, en prendre 2.000 de plus semble une formalité d'ici fin janvier.





