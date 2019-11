Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,85%, plus forte consolidation depuis le 3 octobre Cercle Finance • 13/11/2019 à 08:49









(CercleFinance.com) - Brusque contre-pied à la bourse de Tokyo qui rechute de -0,85% vers 23.320 (23.270 au plus bas du jour) après avoir engrangé la veille +0,8% vers 23.520Pts (et testé 23.541 au plus haut en intraday). C'est le premier pullback un peu appuyé, après 17 séances de hausse sur 21 et un gain cumulé de +8% depuis le 10 octobre. Le prochain objectif en cas de poursuite du repli serait la fermeture du 'gap d'évasion' ouvert au-dessus de 22.852 et de la résistance des 23.000 le 5/11.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.85%