Nikkei : -0,85% à 38.617, cela semble banal, ça ne l'est pas

(CercleFinance.com) - Le Nikkei termine en repli de -0,85% vers 38.617.... et finit comme la veille presque au 'plus bas du jour'.

Un repli d'apparence anodin et une clôture qui n'apporte apparemment rien sur le plan technique (la tendance haussière serait remise en cause sous 38.500, l'oblique ascendante court terme) mais c'est pourtant un événement 'rare' puisque le Nikkei n'avait jamais -aussi étrange que cela paraisse- clôturé au sein d'une fourchette 38.485/38.695 depuis 34 ans (ni même ouvert à proximité des 38.600, le 'fixing' le plus proche étant 38.636 le 7 mai).



L'intervalle 38.485/38.636 est le moins 'travaillé' depuis 34 ans, ce qui est assez étonnant : il se pourrait que pour compenser, les cotations s'attardent maintenant au sein de cette fourchette.

En cas de rebond, un 'gap' (du 12 avril) reste à combler vers 39.458Pts.







