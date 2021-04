Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,82%, le bilan hebdo passe négatif de -0,72E Cercle Finance • 30/04/2021 à 09:59









(CercleFinance.com) - Nikkei finit la semaine sur une consolidation de -0,82%, le bilan hebdo passe donc négatif de -0,72E, après une stagnation sur les 3 premières séances et un jeudi férié. Globalement, le Nikkei s'inscrit plus que jamais dans un triple-sommet déclinant mais pas de pronostic baissier possible tant que l'indice préserve le support des 28.400Pts. En cas de rupture, un premier fragile support se dessine vers 27.650 puis le Nikkei devrait venir combler les 'gap' des 27.196 du 6 janvier puis des 26.864 du 28 décembre 2020... puis des 26.664 du 24/12.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.83%