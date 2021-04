Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,77% et clôture au plus bas du jour, à 29.538. Cercle Finance • 12/04/2021 à 09:07









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Le Nikkei entame la semaine par une consolidation de -0,77% et clôture au plus bas du jour, à 29.538Pts, effaçant la moitié d'un gain hebdo +1,4%. La volatilité intraday a été tout juste supérieure à 1%, ce qui ne traduit pas de forte pression vendeuse, mais le Nikkei dessine l'ébauche d'un triple-sommet déclinant : en cas d'enfoncement des 29.500, l'indice pourrait venir refermer le 'gap' des 28.821 du 28 mars. Il ne faudrait pas ensuite casser le palier des 28.400...

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.77%