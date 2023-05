Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +0,77% à 30.808, +5% hebdo, + haut depuis 33 ans information fournie par Cercle Finance • 19/05/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - Le Nikkei aligne une 7ème séance de hausse consécutive (+0,77% à 30.808 et +4,8% de gain hebdo) après avoir fusé jusque vers 90.924 en intraday : l'indice pulvérise au passage son zénith des 30.700/30.750 testé les 16 février et 14 septembre 2021 pour inscrire sa meilleure clôture depuis... 33 ans.

Il s'agit peut-être d'un signal technique haussier majeur (gare au 'bull trap' néanmoins) avec un objectif de 35.700/35.800 selon la règle du report d'amplitude.



