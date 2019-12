Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,76%, finit au plus bas à 23.656 Cercle Finance • 30/12/2019 à 10:05









(CercleFinance.com) - Le Nikkei corrige de -0,76% et finit au plus bas à 23.656: l'indice efface ainsi ses gains de la semaine précédente et réduit son gain mensuel à +1%. Le prochain objectif pourrait être le comblement du 'gap' des 23.468Pts du 12 décembre avec tentative de reprendre appui sur les 23.550, c'est à dire l'ex-zénith des 8 novembre puis 2 et 9 décembre. Le palier à ne pas enfoncer se situe à 23.040Pts... c'est l'ex-plancher du 21/11

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.76%