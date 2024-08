Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei : +0,74%, finit un mois très volatile quasi inchangé information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 10:57









(CercleFinance.com) - Cette séance du 30 août fait toute la différence puisque le Nikkei (+0,74%) gagne... 0,74% sur la semaine écoulée, après une séquence assez surréaliste de 6 séances de consolidation à l'horizontal entre 38.060 et 38.360.

Ce vendredi fait également la différence sur le mois écoulé... qui s'achève sur une quasi stagnation, après un trou d'air (ou flash-krach) de -20% du 1er au 5 septembre, entre 39.100 et 31.500 (-7.600Pts) presque intégralement comblé, à 38.650.



Le Nikkei demeure plus que jamais vulnérable à un repli tant qu'il n'aura pas comblé le 'gap' des 36.885 du 15 août.

Si le Nikkei poursuit son rebond, le principal obstacle court terme demeure naturellement le zénith des 39.100, testé les 24 puis le 31 juillet dernier.





