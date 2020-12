Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +0,74% à 26.854, la meilleure clôture depuis 30 ans Cercle Finance • 28/12/2020 à 09:37









(CercleFinance.com) - Le Nikkei grimpe de +0,74% et en termine au plus haut du jour, à 26.854: il s'agit également de la meilleure clôture depuis 30 ans ! L'indice re-teste le sommet du corridor 26.470/26.900 (son record annuel intraday et de 30 ans reste à 26.890 les 2 et 7 décembre). Le Nikkei continue de résister l'attraction du gros 'gap' ouvert au-dessus de 25.555 le 20/11.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.74%