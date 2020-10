Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,7% à 23.474, repasse négatif de -0,77% sur 2020 Cercle Finance • 22/10/2020 à 09:43









(CercleFinance.com) - Tokyo inverse la vapeur, le Nikkei ouvre un 'gap' sous 23.611 et lâche -0,7% à 23.474, dans le sillage de Wall Street qui a fini au plus bas. Le marché japonais repasse négatif de -0,77% sur 2020. La tendance ne cesserait d'être haussière à moyen terme que si le support des 23.000 (ex résistance estivale) était cassé.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.70%