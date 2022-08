Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +0,69%, teste les 28.000 en intraday information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 08:44









(CercleFinance.com) - Les grandes manoeuvres militaires chinoises autour de Taïwan n'impressionnent pas Tokyo qui prend 0,7% et renoue avec les 28.000 (pour une clôture à 27.935), à l'issue d'une séance de surcroît peu volatile puisque le 'plus bas du jour' a été inscrit à 27.852.



Le Nikkei se replace au-dessus du support court terme des 27.600 et se réinstalle dans le haut du corridor 27.550/28.000: en cas de franchissement, le potentiel de hausse est limité par la résistance des 28.300 testée les 20 mars et 9 juin dernier.

Sous 27.500, le Nikkei pourrait revenir combler le 'gap' des 27.043 du 19 juillet avant de poursuivre en direction de 26.500.





