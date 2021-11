Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +0,67% à 29.500, le scénario reste baissier information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 09:23









(CercleFinance.com) - Le Nikkei se reprend un peu et grappille +0,67% à 29.500: la séance fut très calme et la volatilité limitée, avec une oscillation entre 29.445 et 29.570. L'indice se repositionne juste au-dessus d'un support oblique haussier issu du plancher des 27.500 (le 19/10). Le Nikkei reste vulnérable et pourrait redescendre un support vers 29.100 (support du 10/11) avant d'entamer une consolidation plus profonde en direction de 28.200.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.67%