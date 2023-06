Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nikkei: +0,66%, soit +4,5% hebdo et +29% depuis 1er janvier information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 10:26

(CercleFinance.com) - Le Nikkei aligne une 5ème séance de hausse sur 6 et termine la semaine en beauté (+0,66% pour gain hebdo de +4,5%) et sur un nouveau record intraday inscrit à 33.772, et de clôture, à 33.706.

Tokyo salue la chute du Yen de -1% qui dope le commerce extérieur japonais et s'inscrit au 'plus haut' en 33 ans : le Nikkei qui gagne désormais +29% depuis le 1er janvier confirme son rallye en direction des 35.700/35.800... et au rythme actuel, l'objectif sera testé avant fin juin.