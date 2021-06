Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +0,66%, s'éloigne un peu du seuil des 28.800 Cercle Finance • 25/06/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - La Bourse de Tokyo reprend son ascension (+0,66%) après 2 séances de stagnation complète. Même si le Nikkei a enfin bougé (vers le haut), la séance fut particulièrement peu volatile avec des variations encadrées entre 28.992 et 29.175 (soit 0,6% de volatilité intraday). Le Nikkei se maintient donc au-dessus de l'ex support des 28.800 du 15 au 25 janvier. Sa cassure déboucherait sur un décrochage vers le support des 27.410 du 13 mai. Rien n'est joué, le Nikkei reste susceptible de combler le 'gap' des 27.196 du 6 janvier puis des 26.854 (du 28/12/2021).

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.66%