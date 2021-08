Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +0,6% à 27.586, revient quasi à l'équilibre sur 2021 information fournie par Cercle Finance • 18/08/2021 à 09:48









(CercleFinance.com) - Le Nikkei met fin à une série de 4 séances de consolidation à Tokyo : l'indice reprend +0,6% vers 27.586Pts mais reste à bonne distance de l'ex-support des 28.000. Il n'a manqué que 0,07% de hausse pour que la bourse de Tokyo repasse positive sur l'année 2021 Le Nikkei marque juste une pause dans son pullback en direction de la zone support des 27.300.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.59%