Nikkei : -0,56%, la volatilité se contracte brutalement

(CercleFinance.com) - Le Nikkei qui avait explosé de +4,9% mardi (plus spectaculaire hausse en 2 mois) jusque vers 22.582 s'immobilise soudain: la volatilité s'évanouit, l'indice évoluant entre 22.320 et 22.535 (1% d'écart) pour en terminer à 22.455 (au niveau de l'ex-'gap' du 11 juin), soit -0,56%. Un re-test du récent zénith des 23.180 du 8 juin reste d'actualité.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.56%