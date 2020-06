Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : +0,55% à 22.479, engrange +36% sur le 2ème trimestre Cercle Finance • 19/06/2020 à 09:15









(CercleFinance.com) - Le Nikkei rebondit de +0,55% à 22.479 et engrange +0,78% sur la semaine écoulée, à l'issue d'une où la volatilité intraday a été écrasée, l'indice évoluant entre 22.352 et 22.523. Mais e cette séance des '4 sorcières', ce qui importe, c'est le bilan trimestriel: c'est un record puisque le gain atteint +36%, le score annuel ressortant négatif de moins de 5% (c'est anodin) tandis que sur 12 mois, la performance demeure positive de +5,4% Tant que le Nikkei ne retombe pas sous 21.530, un re-test du récent zénith des 23.180 du 8 juin reste d'actualité.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.55%