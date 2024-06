Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei: +0,54%, efface juste ses pertes de la semaine passée information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 09:39









(CercleFinance.com) - Nikkei en termine sur un gaon de +0,54% à 38.804, ce qui efface à 99% le repli hebdo de -0,56% de la semaine passée : retour à la case départ.

Il faudrait que l'indice se hisse au-delà de 39.200 (38.905 au plus haut ce lundi) pour que la tendance redevienne positive avec comme 1er objectif le comblement du 'gap' des 39.457E du 12 avril.

En cas de rechute sous 38.000 (38.416 au plus bas ce lundi), le prochain objectif se situerait à 37.058, le plancher du 19 avril.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.