Nikkei : -0,5% et un calme surprenant après tempête à WStreet

(CercleFinance.com) - Le Nikkei s'effrite de -0,5% vers 23.090 à l'issue d'une séance particulièrement peu volatile (0,6% entre les extrêmes du jour), en contraste saisissant par rapport à Wall Street vendredi et même les 'futures' des places européennes entre minuit et l'ouverture ce matin. Après la fausse sortie au-delà de la double résistance estivale des 23.400/23.400 (qui devient triple ?), le scénario d'une poursuite de la consolidation tient de nouveau la corde, le premier objectif à la baisse demeure le comblement du 'gap' des 22.436 du 7 août.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.50%