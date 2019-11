Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : -0,5% au final mais semaine positive de +0,8% Cercle Finance • 29/11/2019 à 09:58









(CercleFinance.com) - La bourse de Tokyo (-0,5%) en termine à 23.294 et retombe sous l'ex-résistance des 23.345. Mais avec 4 séances positives sur 5, la semaine s'achève sur un score positif de +0,8%. L'indice s'éloigne de son record annuel à 23.608Pts (le précédent datait du 8/11 à 23.591). Gare au double-top: le Nikkei pourrait repartir à la baisse sous 22.726 et le prochain objectif serait le test du palier des 22.500.

